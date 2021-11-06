Pfizer стверджує, що таблетки від Covid-19 ефективні на 89%

Аня Мартинюк 06 листопада 2021, 12:06

За попередніми оцінками.

Новину передає «Преса України».

У компанії Pfizer заявили, що їх препарат у вигляді таблеток зменшив ризик госпіталізації або смерті у пацієнтів з легкою та середньою тяжкістю перебігу коронавірусу. А саме приблизно на 89%. В компанії наголосили, що такі результати спостерігались у пацієнтів, які пили пігулки протягом трьох днів після встановлення діагнозу.

За словами представників компанії, наразі очікується отримання дозволу Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, щоб використовувати новий препарат для лікування пацієнтів з легкою та середньою формою захворювання.