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За попередніми оцінками.
Новину передає «Преса України».
У компанії Pfizer заявили, що їх препарат у вигляді таблеток зменшив ризик госпіталізації або смерті у пацієнтів з легкою та середньою тяжкістю перебігу коронавірусу. А саме приблизно на 89%. В компанії наголосили, що такі результати спостерігались у пацієнтів, які пили пігулки протягом трьох днів після встановлення діагнозу.
За словами представників компанії, наразі очікується отримання дозволу Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, щоб використовувати новий препарат для лікування пацієнтів з легкою та середньою формою захворювання.
12:06: Pfizer стверджує, що таблетки від Covid-19 ефективні на 89%
11:20: BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану
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