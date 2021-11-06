Pfizer стверджує, що таблетки від Covid-19 ефективні на 89% 12:06
BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану 11:20
Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію 10:44
В Україні знову рекорд за кліькістю смертей від ковіду 09:31
У Латвії платитимуть за побічки від вакцинації проти ковіду 10:55
У Великій Британії робот убив людину - Судять директора компанії 08:30
В Україні можуть скасувати обов’язковий призов в армію 13:58
В Україні не зможуть користуватися ПриватБанком впродовж майже 4 годин 13:37
Колишній «Слуга народу» показав Зеленсьому середній палець 11:55
Нардеп «Слуги народу» витрачатиме тисячі на ПЛР-тести аби не вакцинуватися 13:56
Путін зібрався у Крим 13:24
Автівки робитимуть простішими.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 листопада, стало відомо, компанія BMW прибере сенсорні екрани з деяких нових автомобілів через брак мікросхем.
Мова йде про G20 3 серії, G22/G23 4 серії купе і кабріолет, G26 4 Series Gran Coupe (крім i4), G29 Z4, G05 / G06 / G07 (усі варіанти). Усі моделі, які поставлятимуться без обіцяного екрану, будуть дешевшими на 500 доларів.
У BMW зазначили, що ця міра стала результатом проблем ланцюга поставок, які впливають на автовиробників у всьому світі та спричиняють обмеження на доступність деяких функцій або опцій.
12:06: Pfizer стверджує, що таблетки від Covid-19 ефективні на 89%
11:20: BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану
10:44: Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію
09:31: В Україні знову рекорд за кліькістю смертей від ковіду
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.