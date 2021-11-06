BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану

Аня Мартинюк 06 листопада 2021, 11:20

Автівки робитимуть простішими.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 листопада, стало відомо, компанія BMW прибере сенсорні екрани з деяких нових автомобілів через брак мікросхем.

Мова йде про G20 3 серії, G22/G23 4 серії купе і кабріолет, G26 4 Series Gran Coupe (крім i4), G29 Z4, G05 / G06 / G07 (усі варіанти). Усі моделі, які поставлятимуться без обіцяного екрану, будуть дешевшими на 500 доларів.

У BMW зазначили, що ця міра стала результатом проблем ланцюга поставок, які впливають на автовиробників у всьому світі та спричиняють обмеження на доступність деяких функцій або опцій.