Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію
  • Колишній «Слуга народу» показав Зеленсьому середній палець
  • Глузування з медиків та померлих – Ляшко прокоментував акцію протесту в Києві

BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану

Аня Мартинюк 06 листопада 2021, 11:20
Версія для друку
BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану

Автівки робитимуть простішими.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 листопада, стало відомо, компанія BMW прибере сенсорні екрани з деяких нових автомобілів через брак мікросхем.

Мова йде про G20 3 серії, G22/G23 4 серії купе і кабріолет, G26 4 Series Gran Coupe (крім i4), G29 Z4, G05 / G06 / G07 (усі варіанти). Усі моделі, які поставлятимуться без обіцяного екрану, будуть дешевшими на 500 доларів.

У BMW зазначили, що ця міра стала результатом проблем ланцюга поставок, які впливають на автовиробників у всьому світі та спричиняють обмеження на доступність деяких функцій або опцій.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції