BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану 11:20
Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію 10:44
В Україні знову рекорд за кліькістю смертей від ковіду 09:31
У Латвії платитимуть за побічки від вакцинації проти ковіду 10:55
У Великій Британії робот убив людину - Судять директора компанії 08:30
В Україні можуть скасувати обов’язковий призов в армію 13:58
В Україні не зможуть користуватися ПриватБанком впродовж майже 4 годин 13:37
Колишній «Слуга народу» показав Зеленсьому середній палець 11:55
Нардеп «Слуги народу» витрачатиме тисячі на ПЛР-тести аби не вакцинуватися 13:56
Путін зібрався у Крим 13:24
У Польщі тестують вакцину від коронавірусу, яку розробили українці 12:37
Держава порушує права людини: Савченко долучилась до мітингу антивакцинаторів 12:01
Глузування з медиків та померлих – Ляшко прокоментував акцію протесту в Києві 11:18
Повістки отримуватимуть й власники паперових паспортів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 листопада, стало відомо, що призовники отримуватимуть через додаток «Дія» повістки в армію. ВРУ ухвалила у другому читанні законопроект, який дозволяє декларувати місце проживання онлайн за допомогою «Дії».
В результаті скасовується необхідність мати паперовий документ про прописку для власників id-карток.
Відомо, що відповідний закон набере чинності з 1 грудня, а ряд його положень почнуть працювати з 1 березня 2022 та 1 червня 2022 року. Зміни будуть актуальні й для власників паспортів-книжок.
11:20: BMW бракнуло мікросхем й ряд моделей випустять без сенсорного екрану
10:44: Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію
09:31: В Україні знову рекорд за кліькістю смертей від ковіду
10:55: У Латвії платитимуть за побічки від вакцинації проти ковіду
10:14: На ремонт у приміщенні ВРУ витратять 41,5 млн гривень
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.