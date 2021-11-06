Через «Дію» призовникам розсилатимуть повістки в армію

Аня Мартинюк 06 листопада 2021, 10:44

Повістки отримуватимуть й власники паперових паспортів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 листопада, стало відомо, що призовники отримуватимуть через додаток «Дія» повістки в армію. ВРУ ухвалила у другому читанні законопроект, який дозволяє декларувати місце проживання онлайн за допомогою «Дії».

В результаті скасовується необхідність мати паперовий документ про прописку для власників id-карток.

Відомо, що відповідний закон набере чинності з 1 грудня, а ряд його положень почнуть працювати з 1 березня 2022 та 1 червня 2022 року. Зміни будуть актуальні й для власників паспортів-книжок.