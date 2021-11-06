МОЗ запропонує українцям «ковідну амністію»

Аня Мартинюк 06 листопада 2021, 10:13

Для тих, хто купив сертифікат.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 листопада, стало відомо, що МОЗ розглядає запровадження «ковідної амністії» для українців, які купили сертифікат про вакцинацію. «Ковідна амністія» дозволить таким українцям зробити справжнє щеплення від ковіду. Навіть якщо дані про вакцинацію вже внесено до системи.

«Ми відпрацьовуємо зараз можливість так званої ковідної амністії. Якщо людина купила сертифікат, приходить до лікаря, той дивиться в ЄСОЗ і бачить, що не може зробити щеплення (оскільки дані про це внесено в систему – Ред.). ми працюємо над цією моделлю, як це зробити», - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, якщо людина тяжко переносить коронавірусв, вона зазвичай сама зізнається, що має фальшивий сертифікат про вакцинацію.