В Україні знову рекорд за кліькістю смертей від ковіду

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Тим не менше українці активно щеплюються.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 5 листопада в Україні виявили 25 063 нових хворих на ковід. З них 1541 дитина та 398 медиків. На жаль, також зафіксовано 793 померлих.
Разом з тим 5 листопада в Україні зробили 278 917 щеплень від Covid-19. Першу дозу отримали 183 294 особи, другу – 95 623 особи.
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