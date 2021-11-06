В Україні знову рекорд за кліькістю смертей від ковіду

Аня Мартинюк 06 листопада 2021, 09:31

Тим не менше українці активно щеплюються.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 5 листопада в Україні виявили 25 063 нових хворих на ковід. З них 1541 дитина та 398 медиків. На жаль, також зафіксовано 793 померлих.

Разом з тим 5 листопада в Україні зробили 278 917 щеплень від Covid-19. Першу дозу отримали 183 294 особи, другу – 95 623 особи.