Вакцинація рятує 10 життів за годину - Ляшко

Аня Мартинюк 05 листопада 2021, 11:30

Міністр не втомлюється агітувати за вакцинацію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, міністр МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від ковіду рятує життя 10 українців за годину. Разом з тим він запевняє, що 93% госпіталізованих не вакциновано від ковіду.

«Тільки вакцинація захищає та рятує життя. Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів, кожні 6 хвилин - рятуємо одне людське життя. Серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити лише одну річ - вакцинуватися та переконати це зробити своїх рідних та близьких», - заявив він.

Нагадаємо, нардепи зняли відповідальність з держави, виробника вакцини, медиків, які вакцинують українців за будь-які побічні ефекти та навіть смерть після щеплення.