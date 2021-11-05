Вакцинація рятує 10 життів за годину - Ляшко

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Міністр не втомлюється агітувати за вакцинацію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, міністр МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вакцинація від ковіду рятує життя 10 українців за годину. Разом з тим він запевняє, що 93% госпіталізованих не вакциновано від ковіду.
«Тільки вакцинація захищає та рятує життя. Завдяки вакцинації щогодини ми зараз рятуємо 10 життів, кожні 6 хвилин - рятуємо одне людське життя. Серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити лише одну річ - вакцинуватися та переконати це зробити своїх рідних та близьких», - заявив він.
Нагадаємо, нардепи зняли відповідальність з держави, виробника вакцини, медиків, які вакцинують українців за будь-які побічні ефекти та навіть смерть після щеплення.
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