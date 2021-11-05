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У Латвії платитимуть за побічки від вакцинації проти ковіду

Аня Мартинюк 05 листопада 2021, 10:55
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У Латвії платитимуть за побічки від вакцинації проти ковіду

Бо не справедливо змушувати людей щеплюватися та кидати напризволяще з побічними ефектами. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо у Латвії платитимуть компенсації у разі ускладнень після щеплення від коронавірусу. Сейм ухвалив поправки до законодавства, які передбачають виплати за середні та тяжкі ускладнення після вакцинації від ковіду.

Представник консерваторів у Cеймі Юріс Ранканс заявив, що несправедливо зобов'язувати людей щеплюватися, «залишаючи їх при цьому напризволяще у разі серйозних побічних ефектів».

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