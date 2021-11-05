На ремонт у приміщенні ВРУ витратять 41,5 млн гривень

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Українські платники податків є спонсором ремонту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, у приміщенні ВРУ проведуть ремонт й не поскупляться на нього 41,5 млн гривень бюджетних коштів. Зокрема, поновиться прес-центр парламенту.
Відповідні дані державних закупівель з'явилися на ProZorro. Термін поставки товарів, виконання робіт або послуг зазначений до 20 грудня 2021 року.
Відомо, що ремонт замовило ТОВ "Діамант Груп".
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