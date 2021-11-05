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На ремонт у приміщенні ВРУ витратять 41,5 млн гривень

Аня Мартинюк 05 листопада 2021, 10:14
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На ремонт у приміщенні ВРУ витратять 41,5 млн гривень

Українські платники податків є спонсором ремонту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо,  у приміщенні ВРУ проведуть ремонт й не поскупляться на нього 41,5 млн гривень бюджетних коштів. Зокрема, поновиться прес-центр парламенту.

Відповідні дані державних закупівель з'явилися на ProZorro. Термін поставки товарів, виконання робіт або послуг зазначений до 20 грудня 2021 року.

Відомо, що ремонт замовило ТОВ "Діамант Груп". 

 

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