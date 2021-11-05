Українців спробують щеплювати й від грипу

Аня Мартинюк 05 листопада 2021, 09:39

А саме в аптеках.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що з 10 листопада українців спробують щеплювати від грипу в аптеках. Про це повідомили у прес-службі МОЗ. У відомстві зазначили, що цей проект покликаний продемонструвати, що Україна готова до впровадження передових світових практик у сфері охорони здоров'я.

Генеральний директор директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності МОЗ України Ірина Руденко заявила, що українці самі купуватимуть вакцину в аптеці й на місці зможуть її собі вколоти.

За її словами, це ще один крок до наближення до європейських стандартів.