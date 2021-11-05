В Україні знову понад 26 тисячів ковідних випадків

Аня Мартинюк 05 листопада 2021, 09:02

Та сотні летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що за минулу добу в Україні другий день підряд фіксували 26 488 випадків коронавірусу. За даними прес-служби МОЗ, з них 488 медиків і 1 654 дитини. На жаль, 696 пацієнтів померли.

Також у відомстві зазначили, що понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини від ковіду. 79 993 людини отримали дві дози.