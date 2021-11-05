В Україні знову понад 26 тисячів ковідних випадків

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Та сотні летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що за минулу добу в Україні другий день підряд фіксували 26 488 випадків коронавірусу. За даними прес-служби МОЗ, з них 488 медиків і 1 654 дитини. На жаль, 696 пацієнтів померли.
Також у відомстві зазначили, що понад 11 мільйонів українців вже отримали одну дозу вакцини від ковіду. 79 993 людини отримали дві дози.
08:30: У Великій Британії робот убив людину - Судять директора компанії
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13:37: В Україні не зможуть користуватися ПриватБанком впродовж майже 4 годин
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