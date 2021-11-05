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Почався судовий розгляд справи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що у Великій Британїі стартував розгляд справи щодо робота, який вбив людину. Інцидент мав місце у квітні 2017 року у приміщенні компанії Deco-Pak Limited. Тоді роботизовано рука на смерть задавила 48-річного інженера з її техобслуговування.
Судовий розгляд триватиме близько шести тижнів. У судовому процесі фігурує компанія та її власник. Встановлено, що роботизована рука раніше травмувала двох чоловік. Прокурори стверджують, що компанія не дотримувалася основних функцій безпеки.
08:30: У Великій Британії робот убив людину - Судять директора компанії
13:58: В Україні можуть скасувати обов’язковий призов в армію
13:37: В Україні не зможуть користуватися ПриватБанком впродовж майже 4 годин
11:55: Колишній «Слуга народу» показав Зеленсьому середній палець
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