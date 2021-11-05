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У Великій Британії робот убив людину - Судять директора компанії

Аня Мартинюк 05 листопада 2021, 08:30
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У Великій Британії робот убив людину - Судять директора компанії

 Почався судовий розгляд справи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що у Великій Британїі стартував розгляд справи щодо робота, який вбив людину. Інцидент мав місце у квітні 2017 року у приміщенні компанії Deco-Pak Limited. Тоді роботизовано рука на смерть задавила 48-річного інженера з її техобслуговування.

Судовий розгляд триватиме близько шести тижнів. У судовому процесі фігурує компанія та її власник. Встановлено, що роботизована рука раніше травмувала двох чоловік. Прокурори стверджують, що компанія не дотримувалася основних функцій безпеки.

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