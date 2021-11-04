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І створити сприятливі умови для контрактників.
Новина передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, новоспечений міністр оборони України Олексій Рєзніков зробив важливу заяву. Він не відкидає скасування обов'язкового призову на військову службу в Україні. Але з приводу цього питання консультуватиметься із фахівцями.
«Я у своїх консультаціях справді зараз обговорюю доречність скасування призову. Не хочу давати зараз своє бачення, я маю відчуття, але я хочу його перевірити, переговоривши з експертами. Моя мрія, щоб за великим рахунком ми дійшли професійної армії в результаті, це набагато ефективніше. Але ми маємо зробити службу в армії привабливою і тоді ми не матимемо питань про заклик хлопців-студентів», - заявив він.
Олексій Резніков додав, що для контрактників необхідно створювати сприятливі умови для того, щоб вони хотіли продовжувати контракт.
13:58: В Україні можуть скасувати обов’язковий призов в армію
13:37: В Україні не зможуть користуватися ПриватБанком впродовж майже 4 годин
11:55: Колишній «Слуга народу» показав Зеленсьому середній палець
13:56: Нардеп «Слуги народу» витрачатиме тисячі на ПЛР-тести аби не вакцинуватися
13:24: Путін зібрався у Крим
12:37: У Польщі тестують вакцину від коронавірусу, яку розробили українці
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