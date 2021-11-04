В Україні можуть скасувати обов’язковий призов в армію

Аня Мартинюк 04 листопада 2021, 13:58

І створити сприятливі умови для контрактників.

Новина передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, новоспечений міністр оборони України Олексій Рєзніков зробив важливу заяву. Він не відкидає скасування обов'язкового призову на військову службу в Україні. Але з приводу цього питання консультуватиметься із фахівцями.

«Я у своїх консультаціях справді зараз обговорюю доречність скасування призову. Не хочу давати зараз своє бачення, я маю відчуття, але я хочу його перевірити, переговоривши з експертами. Моя мрія, щоб за великим рахунком ми дійшли професійної армії в результаті, це набагато ефективніше. Але ми маємо зробити службу в армії привабливою і тоді ми не матимемо питань про заклик хлопців-студентів», - заявив він.

Олексій Резніков додав, що для контрактників необхідно створювати сприятливі умови для того, щоб вони хотіли продовжувати контракт.