В Україні не зможуть користуватися ПриватБанком впродовж майже 4 годин

Аня Мартинюк 04 листопада 2021, 13:37

У найближчі вихідні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що в ніч на 7 листопада в Україні не працюватимуть банкомати ПриватБанку, також не працюватиме система Приват24 та POS-термінальна мережа банку. У прес-службі фінустонаво наголосили, що такі незручності триватимуть з 01:00 до 04:30.

Так, у цей час відбуватиметься оновлення програмного забезпечення на тлі скорого настання Чорної п’ятниці, коли люди активніше роблять покупки.