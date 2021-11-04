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У найближчі вихідні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що в ніч на 7 листопада в Україні не працюватимуть банкомати ПриватБанку, також не працюватиме система Приват24 та POS-термінальна мережа банку. У прес-службі фінустонаво наголосили, що такі незручності триватимуть з 01:00 до 04:30.
Так, у цей час відбуватиметься оновлення програмного забезпечення на тлі скорого настання Чорної п’ятниці, коли люди активніше роблять покупки.
13:58: В Україні можуть скасувати обов’язковий призов в армію
13:37: В Україні не зможуть користуватися ПриватБанком впродовж майже 4 годин
11:55: Колишній «Слуга народу» показав Зеленсьому середній палець
13:56: Нардеп «Слуги народу» витрачатиме тисячі на ПЛР-тести аби не вакцинуватися
13:24: Путін зібрався у Крим
12:37: У Польщі тестують вакцину від коронавірусу, яку розробили українці
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