Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Колишній «Слуга народу» показав Зеленсьому середній палець
  • Глузування з медиків та померлих – Ляшко прокоментував акцію протесту в Києві
  • Про наболіле: Українці отримуватимуть ковід-сертифікати у «Дії» по-новому

В Україні не зможуть користуватися ПриватБанком впродовж майже 4 годин

Аня Мартинюк 04 листопада 2021, 13:37
Версія для друку
В Україні не зможуть користуватися ПриватБанком впродовж майже 4 годин

У найближчі вихідні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що в ніч на 7 листопада в Україні не працюватимуть банкомати ПриватБанку, також не працюватиме система Приват24 та POS-термінальна мережа банку. У прес-службі фінустонаво наголосили, що такі незручності триватимуть з 01:00 до 04:30.

Так, у цей час відбуватиметься оновлення програмного забезпечення на тлі скорого настання Чорної п’ятниці, коли люди активніше роблять покупки.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції