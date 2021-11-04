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В «жовтій» зоні України наразі 3 області

Аня Мартинюк 04 листопада 2021, 13:07
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В «жовтій» зоні України наразі 3 області

16 регіонів у «червоній». 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що в Україні «жовта» карантинна зона розширилася до трьох областей. До Закарпатської та Кіровоградської областей додалась Тернопільська. У «червоній» – 16 регіонів, ще 6 областей в «помаранчевій».

Відповідну інформацію надали у прес-службі МОЗ. 

Зазначається, що у найсуоворішій, «червоній» зоні карантину знаходяться: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області та Київ.

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