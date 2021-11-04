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Українські патрульні носитимуть бодікамери

Аня Мартинюк 04 листопада 2021, 12:35
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Українські патрульні носитимуть бодікамери

Але з 2022 року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що українських патрульних зобов'яжуть носити бодікамери. Їх включатимуть під час спілкування з громадянами. Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Вже з наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери та виїжджатимуть на патрулювання, будуть бодіками. І вони зобов'язані будуть їх включати під час спілкування з громадянами», - заявив він.

Відомо, що бодікамери використовуватимуться на постійній основі й у правоохоронців вони з'являться у 2022 році.

 

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