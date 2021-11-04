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Колишній «Слуга народу» показав Зеленсьому середній палець

Аня Мартинюк 04 листопада 2021, 11:55
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Колишній «Слуга народу» показав Зеленсьому середній палець

Гео Леросу вимкнули мікрофон у ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 листопада, що перед голосуванням за призначення Олексія Резнікова міністром оборони з трибуни ВРУ виступив колишній нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Гео Лерос. Свій виступ він завершив жестом демонстрації середнього пальця в бік президента Володимира Зеленського.

«Я хочу вам сказати, що я не боюся говорити правду! Ви можете скільки завгодно нацьковувати на мене свої правоохоронні органи, клепати справу, але я не боюся говорити правду! Ви головний зрадник у країні!» - додав Лерос.

Після цього спікер Руслан Стефанчук відключив нардепу мікрофон й він пішов з тирбуни, перед цим продемонструвавши середній палець. В результаті фракція Зеленського звернулася до регламентного Комітету Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо такої поведінки нардепа. В свою чергу Лерос зазначив, що «фак» був направлений не лише президенту, а й голові Офісу Андрію Єрмаку.

 

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