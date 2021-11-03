Нардеп «Слуги народу» витрачатиме тисячі на ПЛР-тести аби не вакцинуватися

Аня Мартинюк 03 листопада 2021, 13:56

Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, стало відомо, що представник президентської фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук зробив гучну заяву. За його словами, він не щеплюватиметься проти коронавірусу навіть після ухвалення постанови про допуск до Ради з ковід-сертифікатом.

Нардеп наголосив, що в такому випадку він робитиме ПЛР-тести й готовий витрачати на це тисячі гривень.

«Йдеться (для пропуску в Раду - Ред.) не тільки про вакцину, а й про сертифікат, документ про одужання або ПЛР-тест. Так само, як і поїздки за кордон, зроблю ПЛР-тест і все. Не важко підрахувати, якщо ми працюватимемо через тиждень на пленарних засіданнях три тижні поспіль, то мінімум два сертифікати на тиждень мені потрібно. Вони коштують від 500 грн. Тобто 3000-4000 гривень мінімум на місяць мені потрібно. Я готовий заплатити», - наголосив він.

Разом з тим голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький додав, що недоцільно матеріально заохочувати українців, які бажають вакцинуватися від ковіду, адже вони й так це зроблять.