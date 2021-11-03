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Стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 листопада, стало відомо, що представник президентської фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук зробив гучну заяву. За його словами, він не щеплюватиметься проти коронавірусу навіть після ухвалення постанови про допуск до Ради з ковід-сертифікатом.
Нардеп наголосив, що в такому випадку він робитиме ПЛР-тести й готовий витрачати на це тисячі гривень.
«Йдеться (для пропуску в Раду - Ред.) не тільки про вакцину, а й про сертифікат, документ про одужання або ПЛР-тест. Так само, як і поїздки за кордон, зроблю ПЛР-тест і все. Не важко підрахувати, якщо ми працюватимемо через тиждень на пленарних засіданнях три тижні поспіль, то мінімум два сертифікати на тиждень мені потрібно. Вони коштують від 500 грн. Тобто 3000-4000 гривень мінімум на місяць мені потрібно. Я готовий заплатити», - наголосив він.
Разом з тим голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький додав, що недоцільно матеріально заохочувати українців, які бажають вакцинуватися від ковіду, адже вони й так це зроблять.
13:56: Нардеп «Слуги народу» витрачатиме тисячі на ПЛР-тести аби не вакцинуватися
13:24: Путін зібрався у Крим
12:37: У Польщі тестують вакцину від коронавірусу, яку розробили українці
12:01: Держава порушує права людини: Савченко долучилась до мітингу антивакцинаторів
11:18: Глузування з медиків та померлих – Ляшко прокоментував акцію протесту в Києві
10:38: Противники вакцинації заблокували в Києві урядовий квартал
13:39: Названо нові області-претенденти на перехід у червону зону
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