Путін зібрався у Крим

Аня Мартинюк 03 листопада 2021, 13:24

З нагоди Дня народної єдності.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, стало відомо, президент РФ Володимир Путін запланував візит в анексований Крим. Так, 4 листопада, він відзначить на півострові День народної єдності. А саме у Севастополі.

Відповідну інформацію журналістам надав речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч із головою Севастополя Михайлом Розвожаєвим», - додав Пєсков.

Далі за планом відео-конференція на засіданні Вищої держради Союзної держави Росії та Білорусі.