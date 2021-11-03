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З нагоди Дня народної єдності.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 листопада, стало відомо, президент РФ Володимир Путін запланував візит в анексований Крим. Так, 4 листопада, він відзначить на півострові День народної єдності. А саме у Севастополі.
Відповідну інформацію журналістам надав речник Кремля Дмитро Пєсков.
«Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, виступить там, покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч із головою Севастополя Михайлом Розвожаєвим», - додав Пєсков.
Далі за планом відео-конференція на засіданні Вищої держради Союзної держави Росії та Білорусі.
13:24: Путін зібрався у Крим
12:37: У Польщі тестують вакцину від коронавірусу, яку розробили українці
12:01: Держава порушує права людини: Савченко долучилась до мітингу антивакцинаторів
11:18: Глузування з медиків та померлих – Ляшко прокоментував акцію протесту в Києві
10:38: Противники вакцинації заблокували в Києві урядовий квартал
13:39: Названо нові області-претенденти на перехід у червону зону
13:16: Число українців, що підтримують введення локдауну, знизилося
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