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Українські вчені хочуть запропонувати вакцину-пігулки, вакцину-спрей, вакцину-мікстуру.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 листопада, стало відомо, що в Польщі почали тестувати вакцину від коронавірусу, яку розробили українські вчені. Мова йде про препарат, над яким трудилися співробітники Інституту біології клітки Національної академії наук України.
Відомо, що львівські вчені планують створити вакцину-пігулки, або ж у вигляді мікстури чи спрею. Паралельно розробляється й ін'єкційна вакцина. За попередніми даними, результати досліджень з’являться через два тижні.
13:56: Нардеп «Слуги народу» витрачатиме тисячі на ПЛР-тести аби не вакцинуватися
13:24: Путін зібрався у Крим
12:37: У Польщі тестують вакцину від коронавірусу, яку розробили українці
12:01: Держава порушує права людини: Савченко долучилась до мітингу антивакцинаторів
11:18: Глузування з медиків та померлих – Ляшко прокоментував акцію протесту в Києві
10:38: Противники вакцинації заблокували в Києві урядовий квартал
13:39: Названо нові області-претенденти на перехід у червону зону
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