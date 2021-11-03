У Польщі тестують вакцину від коронавірусу, яку розробили українці

Аня Мартинюк 03 листопада 2021, 12:37

Українські вчені хочуть запропонувати вакцину-пігулки, вакцину-спрей, вакцину-мікстуру.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, стало відомо, що в Польщі почали тестувати вакцину від коронавірусу, яку розробили українські вчені. Мова йде про препарат, над яким трудилися співробітники Інституту біології клітки Національної академії наук України.

Відомо, що львівські вчені планують створити вакцину-пігулки, або ж у вигляді мікстури чи спрею. Паралельно розробляється й ін'єкційна вакцина. За попередніми даними, результати досліджень з’являться через два тижні.