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Мітинг проходить у Києві під ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 листопада, на мітинг українців проти вакцинації прибула колишня народна обраниця Надія Савченко та її сеста Віра. За словами Савченко, вона підтримує людей, які не хочуть вакцинуватися від ковіду.
«Держава порушує права людини: право на роботу, на освіту. Кожен має право вільно пересуватися країною, це право порушено. За всі права людини, які порушені, треба боротися. Ця акція абсолютно мирна та адекватна», - додала вона.
Савченко також прокоментувала вручення їй та сестрі підозри за використання підробленого сертифікату про вакцинацію. За її словами, ПЛР-тест, якийсь сертифікат не є документами, що регламентуються законами України.
12:01: Держава порушує права людини: Савченко долучилась до мітингу антивакцинаторів
11:18: Глузування з медиків та померлих – Ляшко прокоментував акцію протесту в Києві
10:38: Противники вакцинації заблокували в Києві урядовий квартал
13:39: Названо нові області-претенденти на перехід у червону зону
13:16: Число українців, що підтримують введення локдауну, знизилося
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