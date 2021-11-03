Держава порушує права людини: Савченко долучилась до мітингу антивакцинаторів

Аня Мартинюк 03 листопада 2021, 12:01

Мітинг проходить у Києві під ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, на мітинг українців проти вакцинації прибула колишня народна обраниця Надія Савченко та її сеста Віра. За словами Савченко, вона підтримує людей, які не хочуть вакцинуватися від ковіду.

«Держава порушує права людини: право на роботу, на освіту. Кожен має право вільно пересуватися країною, це право порушено. За всі права людини, які порушені, треба боротися. Ця акція абсолютно мирна та адекватна», - додала вона.

Савченко також прокоментувала вручення їй та сестрі підозри за використання підробленого сертифікату про вакцинацію. За її словами, ПЛР-тест, якийсь сертифікат не є документами, що регламентуються законами України.