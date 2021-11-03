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Він звернувся до антивакцинаторів з заявою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 листопада, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відреагував на акцію протесту проти вакцинації від ковіду. За його словами, мітинг – це глузування з медиків і рідних померлих від Covid-19.
Відповідна заява прозвучала в ході онлайн-брифінгу.
«Це насмішка над нашими медиками та над сім'ями, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. У реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підроблені сертифікати там не працюють. Хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз», - заявив Ляшко.
Нагадаємо, на початку пандемії, будучи головним санлікарем України, Віктор Ляшко заявляв, що в парках заборонено гуляти, бо там є ризик заразитися коронавірусом. Згодом він визнав, що збрехав українцям.
12:01: Держава порушує права людини: Савченко долучилась до мітингу антивакцинаторів
11:18: Глузування з медиків та померлих – Ляшко прокоментував акцію протесту в Києві
10:38: Противники вакцинації заблокували в Києві урядовий квартал
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