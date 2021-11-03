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Противники вакцинації заблокували в Києві урядовий квартал

Аня Мартинюк 03 листопада 2021, 10:38
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Противники вакцинації заблокували в Києві урядовий квартал

Антивакцинатори приїхали з різних куточків України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, у Києві під будівлю ВРУ зібралися близько тисячі людей, які виступають проти вакцинації від коронавірусу.

Відомо, що небайдужі до власного здоров'я та прав люди приїхали з різних областей країни.  

Зокрема, активісти взяли з собою плакати з гаслами «За поновлення правопорядку в Україні», «Ні вакцинації», «За незалежну освіту для дітей». Вони також закликають однодумців долучитися до акції протесту. За попередінми даними, поліція безпідставно блокує автобуси з протестувальниками, які прямують до столиці.

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