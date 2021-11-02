В Україні запустять дитячий COVID-сертифікат в «Дії»

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Отримати його зможуть дванадцятирічні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації запускає у додатку «Дія» дитячий COVID-сертифікат. Отримати його зможуть дванадцятирічні, а самостійно авторизуватись у «Дії» зможуть підлітки у віці з 14 років.
Батьки зможуть генерувати документ у додатку уже після першої дози вакцинації.
13:39: Названо нові області-претенденти на перехід у червону зону
13:16: Число українців, що підтримують введення локдауну, знизилося
08:31: Про наболіле: Українці отримуватимуть ковід-сертифікати у «Дії» по-новому
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