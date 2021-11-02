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В Україні запустять дитячий COVID-сертифікат в «Дії»

Аня Мартинюк 02 листопада 2021, 13:59
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В Україні запустять дитячий COVID-сертифікат в «Дії»

Отримати його зможуть дванадцятирічні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації запускає у додатку «Дія» дитячий COVID-сертифікат. Отримати його зможуть дванадцятирічні, а самостійно авторизуватись у «Дії» зможуть підлітки у віці з 14 років.

Батьки зможуть генерувати документ у додатку уже після першої дози вакцинації.

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