Названо нові області-претенденти на перехід у червону зону

Аня Мартинюк 02 листопада 2021, 13:39

Їх три.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що цього тижня ще 3 області можуть перейти у червону карантинну зону. Це Волинська, Харківська та Тернопільська області. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Він додав, що Черкаська область гарантовано потрапить до червоної зони, якщо ситуацію з захворюваністю на коронавірус не візьмуть під контроль. Наразі у червоній карантинній зоні 15 областей.