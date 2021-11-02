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Число українців, що підтримують введення локдауну, знизилося

Аня Мартинюк 02 листопада 2021, 13:16
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Число українців, що підтримують введення локдауну, знизилося

Але 44% респондентів проти локдауну. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, число українців, які підтримують введення локдауну, різко знизилося. Так, до кінця жовтня кількість українців, які за локдаун, становила 54%. Проти нього - 44%. 

Відповідне опитування проводила соціологічна група «Рейтинг». Відомо також, що 1% учасників опитування вагалися з відповіддю. В опитуванні взяли участь 2 500 повнолітніх українців.

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