Число українців, що підтримують введення локдауну, знизилося

Аня Мартинюк 02 листопада 2021, 13:16

Але 44% респондентів проти локдауну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, число українців, які підтримують введення локдауну, різко знизилося. Так, до кінця жовтня кількість українців, які за локдаун, становила 54%. Проти нього - 44%.

Відповідне опитування проводила соціологічна група «Рейтинг». Відомо також, що 1% учасників опитування вагалися з відповіддю. В опитуванні взяли участь 2 500 повнолітніх українців.