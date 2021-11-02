На Черкащині виявили підпільну ферму криптовалют

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що на Черкащині виявили організовану комерсантами підпільну ферму криптовалют. Зловмисники вкрали електрики на 6 млн грн.
За даними прес-служби СБУ, комерсанти в орендованих складських приміщеннях несанкціоновано підключили до електромереж ПАТ Черкасиобленерго обладнання. Відомо, що об'ємів викраденої електроенергії вистачило б для освітлення понад десяток квартир впродовж кількох років.
Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про розкрадання води, електричної чи теплової енергії шляхом її самовільного використання. Зловмисники можуть сісти за грати на термін до 3 років.
13:16: Число українців, що підтримують введення локдауну, знизилося
08:31: Про наболіле: Українці отримуватимуть ковід-сертифікати у «Дії» по-новому
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