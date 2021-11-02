Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Про наболіле: Українці отримуватимуть ковід-сертифікати у «Дії» по-новому
  • У МВС налякали українців штрафами
  • Затримано відомого діяча Нікіна – За хабар $100 тисяч

На Черкащині виявили підпільну ферму криптовалют

Аня Мартинюк 02 листопада 2021, 12:44
Версія для друку
На Черкащині виявили підпільну ферму криптовалют

Збитки державі оцінили в 6 мільйонів гривень. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що на Черкащині виявили організовану комерсантами підпільну ферму криптовалют. Зловмисники вкрали електрики на 6 млн грн. 

За даними прес-служби СБУ, комерсанти в орендованих складських приміщеннях несанкціоновано підключили до електромереж ПАТ Черкасиобленерго обладнання. Відомо, що об'ємів викраденої електроенергії вистачило б для освітлення понад десяток квартир впродовж кількох років.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про розкрадання води, електричної чи теплової енергії шляхом її самовільного використання. Зловмисники можуть сісти за грати на термін до 3 років.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції