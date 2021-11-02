У Харкові утврилися черги у крематорій

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Люди чекають по 10 днів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що у Харкові у зв'язку з високою смертністю, як стверджується, на коронавірус, утворилися черги на кремацію. Місцеві ЗМІ відзначили, що чекати доводиться по 10 днів.
«У приватній ритуальній службі нам сказали, що зараз крематорій дуже завантажений. 10 днів тіло знаходилося у морзі, і 27-го підійшла черга на кремацію», - розповіла жінка Валентина.
Директор Харківського крематорію Валерій Моїсеєв коментарів наразі не дає. За даними видання Newsroom, за тиждень у регіоні від ускладнень Соvid-19 померло 180 осіб.
13:16: Число українців, що підтримують введення локдауну, знизилося
08:31: Про наболіле: Українці отримуватимуть ковід-сертифікати у «Дії» по-новому
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