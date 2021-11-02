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А саме на основі ПЛР-тестів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що у додатку «Дія» можна буде підтягнути результати ПЛР-тестів від українських лабораторій. Таких як ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпроолаб, а згодом й інших. Наразі вони проходять бета-тестування.
«Беріть участь та надсилайте нам свій фідбек», - звернувся він до українців.
Міністр Мінцифри Михайло Федоров заявив, що сертиікат, сформований у «Дії» на підставі ПЛР-тестів діятиме 72 години.
08:31: Про наболіле: Українці отримуватимуть ковід-сертифікати у «Дії» по-новому
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