Про наболіле: Українці отримуватимуть ковід-сертифікати у «Дії» по-новому

Аня Мартинюк 02 листопада 2021, 08:31

А саме на основі ПЛР-тестів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що у додатку «Дія» можна буде підтягнути результати ПЛР-тестів від українських лабораторій. Таких як ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпроолаб, а згодом й інших. Наразі вони проходять бета-тестування.

«Беріть участь та надсилайте нам свій фідбек», - звернувся він до українців.

Міністр Мінцифри Михайло Федоров заявив, що сертиікат, сформований у «Дії» на підставі ПЛР-тестів діятиме 72 години.