У МВС налякали українців штрафами

Аня Мартинюк 01 листопада 2021, 13:57

За непред’явлення негативного тесту на коронавірус чи ковід-сертифікату.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 листопада, у прес-службі МВС роз'яснили українцям, що на них чекатиме у разі непред’явлення ковід-сертифікату або ПЛТ-тесту у громадському транспорті.

«Складуть адмінматеріал на порушника, який не має тесту чи сертифікату. На місці не штрафують — відправляють адмінматеріали до суду, який може вирішити оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень», — відзначили у прес-службі Нацполіції.

Якщо ж у ресторані чи кафе будуть виявлені відвідувачі без сертифікату чи ПЛР-тесту, то адмінматеріал складуть на посадову особу закладу за те, що пустили порушника. Санкція також передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, такі правила діють у регіонах України, які потрапили до червоної карантинної зони. Лише з негативним результатом тесту на коронавірус чи ковід-сертифікатом пускають у кафе, спортзали, ТРЦ та непродовольчі магазини, у громадський транспорту та ЦНАПи.

До слова, у Рівному, яка входить в червону карантинну зону, вирішили не перевіряти наявність тесту чи сертифікату у пасажирів громадського транспорту.