У МВС налякали українців штрафами

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За непред’явлення негативного тесту на коронавірус чи ковід-сертифікату.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 листопада, у прес-службі МВС роз'яснили українцям, що на них чекатиме у разі непред’явлення ковід-сертифікату або ПЛТ-тесту у громадському транспорті.
«Складуть адмінматеріал на порушника, який не має тесту чи сертифікату. На місці не штрафують — відправляють адмінматеріали до суду, який може вирішити оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень», — відзначили у прес-службі Нацполіції.
Якщо ж у ресторані чи кафе будуть виявлені відвідувачі без сертифікату чи ПЛР-тесту, то адмінматеріал складуть на посадову особу закладу за те, що пустили порушника. Санкція також передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Нагадаємо, такі правила діють у регіонах України, які потрапили до червоної карантинної зони. Лише з негативним результатом тесту на коронавірус чи ковід-сертифікатом пускають у кафе, спортзали, ТРЦ та непродовольчі магазини, у громадський транспорту та ЦНАПи.
До слова, у Рівному, яка входить в червону карантинну зону, вирішили не перевіряти наявність тесту чи сертифікату у пасажирів громадського транспорту.
09:02: Антона Полякова вбили – Скороход прокоменутвала загибель нардепа
08:36: В Україні третій день знижується кількість нових випадків коронавірусу
13:37: Напередодні локдауну у Києві вишикувалися величезні черги на вакцинацію
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