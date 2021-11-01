У відставку подав віце-прем'єр Уруський

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За власним бажанням.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 листопада, стало відомо, що цього тижня парламент проголосує за звільнення віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Останній подав заяву про відставку.
Про це розповів представник уряду у ВРУ Тарас Мельничук. За його словами, Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.
09:02: Антона Полякова вбили – Скороход прокоменутвала загибель нардепа
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13:37: Напередодні локдауну у Києві вишикувалися величезні черги на вакцинацію
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