У відставку подав віце-прем'єр Уруський

Аня Мартинюк 01 листопада 2021, 13:23

За власним бажанням.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 листопада, стало відомо, що цього тижня парламент проголосує за звільнення віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Останній подав заяву про відставку.

Про це розповів представник уряду у ВРУ Тарас Мельничук. За його словами, Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням.