Світлана Лобода випустила новий кліп

Аня Мартинюк 01 листопада 2021, 12:48

Шанувальники в захваті від відеороботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 листопада, співачка Світлана Лобода випустила кліп на пісню «Americano». Як відомо, аудіо шанувальники зірки оцінили. Її прослухали понад 7 мільйонів слухачів на каналі YouTube.

У кліпі співачка переживає розставання з улюбленим чоловіком. Режисером чорно-білої відеороботи став Інді Хаіт.

Варто зазначити, що у кліпі співачка їздить на автомобілі з українськими номерами.