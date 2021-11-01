Світлана Лобода випустила новий кліп

Антона Полякова вбили – Скороход прокоменутвала загибель нардепа 09:02
В Україні третій день знижується кількість нових випадків коронавірусу 08:36
Напередодні локдауну у Києві вишикувалися величезні черги на вакцинацію 13:37
У Києві на НСК «Олімпійський» відкривають пункт вакцинації 12:43
В Україні за день зробили понад 300 тисяч щеплень від коронавірусу 10:54
Вакцинованим українцям пояснили, чому вони не отримують ковід-сертифікат 08:13
Лікар розповів про особливий симптом коронавірусу українців 12:49
В Україні понад 70 медиків можуть посадити через підробку ковід-сертифікатів 12:10
Шанувальники в захваті від відеороботи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 листопада, співачка Світлана Лобода випустила кліп на пісню «Americano». Як відомо, аудіо шанувальники зірки оцінили. Її прослухали понад 7 мільйонів слухачів на каналі YouTube.
У кліпі співачка переживає розставання з улюбленим чоловіком. Режисером чорно-білої відеороботи став Інді Хаіт.
Варто зазначити, що у кліпі співачка їздить на автомобілі з українськими номерами.
09:02: Антона Полякова вбили – Скороход прокоменутвала загибель нардепа
08:36: В Україні третій день знижується кількість нових випадків коронавірусу
13:37: Напередодні локдауну у Києві вишикувалися величезні черги на вакцинацію
12:43: У Києві на НСК «Олімпійський» відкривають пункт вакцинації
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.