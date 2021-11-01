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Світлана Лобода випустила новий кліп

Аня Мартинюк 01 листопада 2021, 12:48
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Світлана Лобода випустила новий кліп

Шанувальники в захваті від відеороботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 листопада, співачка Світлана Лобода випустила кліп на пісню «Americano». Як відомо, аудіо шанувальники зірки оцінили. Її прослухали понад 7 мільйонів слухачів на каналі YouTube.

У кліпі співачка переживає розставання з улюбленим чоловіком. Режисером чорно-білої відеороботи став Інді Хаіт.

Варто зазначити, що у кліпі співачка їздить на автомобілі з українськими номерами. 

 

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