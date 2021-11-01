НБУ розпочав тиждень зі зміцнення гривні до долара

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Одразу на 5 копійок.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні пдо провідних іноземних валют. В перший день листопада долар коштуж 26,28 грн, курс знизився на 5 копійок. Курс євро становить 30,60 грн. Європейська валюта, навпаки, здорожчала на 9 копійок.
Тим часом 1 польський злотий рівний 6,62 грн, 10 російських рублів - 3,72 грн, 1 швейцарський франк - 28,84 грн, 1 юань - 4,11 грн.
09:02: Антона Полякова вбили – Скороход прокоменутвала загибель нардепа
08:36: В Україні третій день знижується кількість нових випадків коронавірусу
13:37: Напередодні локдауну у Києві вишикувалися величезні черги на вакцинацію
12:43: У Києві на НСК «Олімпійський» відкривають пункт вакцинації
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