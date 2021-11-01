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НБУ розпочав тиждень зі зміцнення гривні до долара

Аня Мартинюк 01 листопада 2021, 09:38
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НБУ розпочав тиждень зі зміцнення гривні до долара

Одразу на 5 копійок.  

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні пдо провідних іноземних валют. В перший день листопада долар коштуж 26,28 грн, курс знизився на 5 копійок. Курс євро становить 30,60 грн. Європейська валюта, навпаки, здорожчала на 9 копійок.

Тим часом 1 польський злотий рівний 6,62 грн, 10 російських рублів - 3,72 грн, 1 швейцарський франк - 28,84 грн, 1 юань - 4,11 грн.

 

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