Антона Полякова вбили – Скороход прокоменутвала загибель нардепа

Аня Мартинюк 01 листопада 2021, 09:02

Колишня кохана Антона Полякова звернула увагу на упередженість слідства.

Новину передає «Преса України».

Нардеп Анна Скороход дала перше інтерв'ю після смерті колеги та колишнього партнера Антона Полякова. За її словами, народного обранця убили. Вона також звинуватила слідство в упередженості.

«Він навіть пігулки від голови не приймав… Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антона Полякова було вбито. І не треба розповідати нічого про наркотики і ще якусь біліберду, яку вигадує пан Єнін (заступник міністра МВС, коментуючий цю справу - Ред.)», - заявила Скороход, коментуючи версію про те, що в його крові виявили метадон.

Такі слова прозвучали в шоу телеведучої Наташі Влащенка на телеканалі «Україна 24». Також Скороход зауважила, що ніхто не може пояснити, звідки у Полякова на шиї смуга, про яку говорили з перших днів розслідування. Відомо, що Анну Скороход навіть не допитали в установленому законом порядку, а вдома у них з Поляковим не проводили слідчих дій.