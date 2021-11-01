В Україні третій день знижується кількість нових випадків коронавірусу

Аня Мартинюк 01 листопада 2021, 08:36

В останній день жовтня було виявлено 13 936 хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 листопада, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 13 936 нових коронавірусних хворих. З них 905 дітей та 111 медиків. 3828 осіб потрапили до лікарні.

298 пацієнтів з коронавірусом померли.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) та Дніпропетровській (867) областях», - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, минулого тижня було зроблено 1740231 щеплення від коронавірусу.