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В останній день жовтня було виявлено 13 936 хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 листопада, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 13 936 нових коронавірусних хворих. З них 905 дітей та 111 медиків. 3828 осіб потрапили до лікарні.
298 пацієнтів з коронавірусом померли.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) та Дніпропетровській (867) областях», - йдеться в повідомленні.
За даними МОЗ, минулого тижня було зроблено 1740231 щеплення від коронавірусу.
09:02: Антона Полякова вбили – Скороход прокоменутвала загибель нардепа
08:36: В Україні третій день знижується кількість нових випадків коронавірусу
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