Напередодні локдауну у Києві вишикувалися величезні черги на вакцинацію

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 13:37

Люди готові вакцинуватися попри свої погляди щодо ситуації з пандемією.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Києві у центрах вакцинації утворилися великі черги. Як відомо, столицю з 1 червня переводять в червону епідеміологічну зону. Це означає, що користуватися громадським транспортом, ходити в магазини зможуть лише ті люди, які мають ковід-сертифікат.

Нагадаємо, наразі 17 областей країни знаходиться в червоній епідеміологічній зоні.