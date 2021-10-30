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Люди готові вакцинуватися попри свої погляди щодо ситуації з пандемією.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Києві у центрах вакцинації утворилися великі черги. Як відомо, столицю з 1 червня переводять в червону епідеміологічну зону. Це означає, що користуватися громадським транспортом, ходити в магазини зможуть лише ті люди, які мають ковід-сертифікат.
Нагадаємо, наразі 17 областей країни знаходиться в червоній епідеміологічній зоні.
13:37: Напередодні локдауну у Києві вишикувалися величезні черги на вакцинацію
12:43: У Києві на НСК «Олімпійський» відкривають пункт вакцинації
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