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Напередодні локдауну у Києві вишикувалися величезні черги на вакцинацію

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 13:37
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Напередодні локдауну у Києві вишикувалися величезні черги на вакцинацію

Люди готові вакцинуватися попри свої погляди щодо ситуації з пандемією.  

Новину передає «Преса України». 

 Стало відомо, що у Києві у центрах вакцинації утворилися великі черги. Як відомо, столицю з 1 червня переводять в червону епідеміологічну зону. Це означає, що користуватися громадським транспортом, ходити в магазини зможуть лише ті люди, які мають ковід-сертифікат.

Нагадаємо, наразі 17 областей країни знаходиться в червоній епідеміологічній зоні. 

 

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