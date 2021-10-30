У «Дії» з'явиться Military ID

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 13:08

Стало відомо, які переваги Military ID.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що на порталі «Дія» з'явиться сервіс Military ID. Тут будуть міститися дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. За словами голови Міноборони Андрія Тарана, вже закладено принципи цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і в системі ведення військового обліку в державі.

Military ID-номер замінить паперові документи призовників. Після запуску Military ID можна буде змінити реєстрацію місця проживання, побачити інформацію про включення особи до реєстру, номер облікового запису в ньому тощо.