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У «Дії» з'явиться Military ID

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 13:08
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У «Дії» з'явиться Military ID

Стало відомо, які переваги Military ID.

Новину передає «Преса України».

 Стало відомо, що на порталі «Дія» з'явиться сервіс Military ID. Тут будуть міститися дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. За словами голови Міноборони Андрія Тарана, вже закладено принципи цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і в системі ведення військового обліку в державі.

Military ID-номер замінить паперові документи призовників. Після запуску Military ID можна буде змінити реєстрацію місця проживання, побачити інформацію про включення особи до реєстру, номер облікового запису в ньому тощо.

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