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У Києві на НСК «Олімпійський» відкривають пункт вакцинації

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 12:43
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У Києві на НСК «Олімпійський» відкривають пункт вакцинації

Для тих, хто хоче користуватися послугами, доступними для вакцинованих від ковіду.

Новину передає «Преса України».

У Києві на території національного спортивного комплексу «Олімпійський» працюватиме пункт вакцинації від коронавірусу. 31 жовтня усі охочі зможуть зробити щеплення прямо на стадіоні.

У прес-службі футбольного клубу «Динамо» зазначили, що пункт вакцинації працюватиме всього два дні, 31 жотня та 1 листопада.

31 жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10:00 до 17:00, 1 листопада – з 11:00 до 19:00.

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