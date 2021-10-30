У Києві на НСК «Олімпійський» відкривають пункт вакцинації

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 12:43

Для тих, хто хоче користуватися послугами, доступними для вакцинованих від ковіду.

Новину передає «Преса України».

У Києві на території національного спортивного комплексу «Олімпійський» працюватиме пункт вакцинації від коронавірусу. 31 жовтня усі охочі зможуть зробити щеплення прямо на стадіоні.

У прес-службі футбольного клубу «Динамо» зазначили, що пункт вакцинації працюватиме всього два дні, 31 жотня та 1 листопада.

31 жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10:00 до 17:00, 1 листопада – з 11:00 до 19:00.