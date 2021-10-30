Марокко вакцинуватиме від ковіду людей з алергією

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Також вакцинуватимуть підлітків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що Марокко починає вакцинацію громадян з хронічними захворюванями і алергією на тлі страху третьої хвилі Covid-19. Міністерство охорони здоров’я Марокко оголосило про старт програми вакцинації таких людей.
Однак їх вакцинація буде проводитися в лікарнях, де за потреби можуть надати медичне втручання, а не в центрах вакцинації. Вони також повинні перебувати під медичним наглядом протягом половини дня після щеплення, щоб переконатися, що їх здоров’я залишається стабільним.
Раніше цього місяця уряд оголосив, що буде обов’язковим пред’являти сертифікат вакцини для користування громадським транспортом і відвідування громадських місць, таких як урядові будівлі, кафе та ресторани.
Варто зазначити, що щеплення від ковіду також можуть отримати від 15 до 17 років. Нагадаємо, з початку кампанії вакцинації, яка в Марокко стартувала в січні, в країну поставили 61 365 660 доз різних вакцин проти Covid, включаючи Sinofarm, AstraZeneca, Johnson і нещодавно Pfizer.
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