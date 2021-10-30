Затримано відомого діяча Нікіна – За хабар $100 тисяч

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 11:39

За нього уже заступилися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що днем раніше директор Організації колективного управління авторськими та суміжними правами та Української ліги авторських та суміжних прав Олександр Нікін намагався дати хабар. За даними фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі, Нікін намагався підкупити нардепа «Слуги народу» Олександра Санченка, відстрочити або взагалі зняти з порядку денного законопроект №5572 про авторські права.

«Сума, передана Нікіним і зафіксована правоохоронцями, 100 000 доларів США. Крім цього, пропонувалося передавати "потрібним особам" ще по 100 000$, увага, щорічно. З компетентних джерел стало відомо, що половину суми для підкупу, а саме 50 000$ великодушно виділив шановний містер Долинський (ймовірно, мається на увазі представник ТОВ "КОМП МЮЗИК Паблішинг" Олег Долинський - Ред.), який давно контролює кілька акредитованих організацій в інших сферах, і у якого прямо зараз йде обшук. А тепер одне питання: з чиїх грошей ця сума? Здогадатися не складно. З наших з вами, автори, грошей! Відкрийте очі, нарешті», - зазначив Тополя.

Продюсер і чоловік співачки Руслани Олександр Ксенофонтов звинуватив Тополю у зв'язках з Офісом президента, а також розкритикував законопроект №5572.