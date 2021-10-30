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Вакцинують прямо на вокзалах.
Новину передає «Преса України».
29 жовтня в Україні зробили 317 209 щеплень від коронавірусу. Це рекорд за період щеплювальної кампанії. За даними МОЗ, одну дозу отримали 232 698 осіб, дві – 84 511 осіб.
Нагадаємо, 17 областей України знаходяться в червоній епідеміологічній зоні. В магазини з одягом, будматеріалами та інші не пускають відвідувачів без сертифікатів вакцинації.
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10:54: В Україні за день зробили понад 300 тисяч щеплень від коронавірусу
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