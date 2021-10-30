Каким должен быть подарок на праздник?

zmxn 29 жовтня 2021, 00:05

В пору приближения новогодних праздников, дня рождения близкого человека или любого другого торжества нередко в голову приходит единственная мысль о том, как надоели все эти букетики, конфетки и обычные, ничем не примечательные вещи, которые зачастую мы дарим сами или получаем от кого-то. Досаднее могут быть только купюры в конверте. Хочется найти что-то небанальное, забавное и в то же время полезное. Необязательно, чтобы подарок стоил баснословных денег, нужно, чтобы он радовал, а у его получателя было желание дальше использовать вещь по назначению.

Креативные подарки – какие они? Наверное, неважно, какое предстоит торжество, главное, чтобы его виновнику или всем виновникам презент доставил массу положительных эмоций. Существует множество идей, вызывающих у людей улыбку и восторг. Разумеется, есть своя градация. К примеру, на день рождения следует делать индивидуальный сюрприз, на годовщину свадьбы – презент на двоих, к Новому году – для каждого члена семьи, знакомых и друзей отдельно.

День влюбленных – совершенно особенный праздник, когда стоит выбирать презенты из разряда нетривиальных, но овеянных ореолом любви и теплых чувств. Что касается 23 февраля, здесь стоит обратить внимание на необычные, но истинно мужские вещи, к примеру, оригинально оформленные запонки и часы.

К 8 марта, вопреки расхожему мнению, многие женщины ждут далеко не бриллианты и машины, а внимание. Вполне уместно, если вы ценительнице хорошего кофе преподнесете кружечку, выполненную в оригинальном дизайне и букет цветов, это станет отличным комплиментом.

Нестандартные подарки

По любому, даже самому незначительному поводу, вы можете презентовать виновнику торжества оригинальный сувенир. Обычные фигурки, статуэтки и наборы посуды давно перешли в категорию традиционных, поэтому обратите внимание на подарки, представленные в брендовом интернет-магазине Rechi:

оригинальные вазы для цветов с рельефным дизайном;

забавные чашечки с блюдцами в виде смешной мордашки;

запонки с компасом, фигурками раритетных авто из розового золота;

роскошная шахматная доска с фигурками ручной работы;

элегантные резные бокалы для шампанского;

настенная вешалка в виде ветки с птицами;

лаконичные кожаные ежедневники и блокноты;

настольная лампа в виде черного кота;

миниатюрные копии произведений из коллекции великого Фаберже;

эффектные ручки из янтаря;

аксессуары и ювелирные украшения, заслуживающие особого внимания.

Также в каталоге можно найти изящные вещи для декорирования комнат, изготовленные из полудрагоценных камней ручным способом, золотые и позолоченные украшения, органайзеры и рюкзаки для заядлых путешественников и многое другое.

Выбирая оригинальный подарок, учитывайте не только возрастную категорию и статус получателя, но и степень увлеченности данной тематикой. Даже самый дорогой и роскошный ежедневник не впечатлит человека, которому он просто не нужен. Запонки будут лишними для тех, кто привык к спортивному стилю в одежде. Мужчин вряд ли порадует оригинальная домашняя вешалка, хотя, изысканная и стильная ключница, вероятно, придется по душе любителю уюта в доме.

Стоит обратить внимание, что практически любую из предложенных вещей можно уникализировать, заказав брендирование или нанесение логотипа. Для любимого человека отличным вариантом будет памятная надпись, для сотрудников – пожелания продуктивной работы и карьерного роста, для мамы и папы важны просто ваша любовь и забота.