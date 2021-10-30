ВООЗ прогнозує появу нового вірусу

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Ще «страшнішого» за ковід.
Новину передає «Преса України».
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що на Землі може з'явитися ще один новий вірус, стримати який не вдасться. Глава ВООЗ Тедрос Аданом Геберейєсус зазначив, що прогноз песимістичний.
«Навіть якщо ми покладемо кінець цієї пандемії, ми повинні отримати уроки, які вона нам викладає, і підготуватися до наступної. Безсумнівним з точки зору біології є те, що в якийсь момент з'явиться ще один вірус, який ми просто не зможемо стримати», - розповів він.
Також глава ВООЗ вірить, що потрібна «політична участь на високому рівні» для протистояння таким загрозам.
08:13: Вакцинованим українцям пояснили, чому вони не отримують ковід-сертифікат
12:49: Лікар розповів про особливий симптом коронавірусу українців
12:10: В Україні понад 70 медиків можуть посадити через підробку ковід-сертифікатів
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