Єлизавета II спростить свій робочий графік

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За рекомендацією лікарів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що королева Великої Британії Єлизавета II щонайменше два тижні працюватиме в полегшеному режимі. Це їй порекомендували лікарі. Відповідну заяву випустили у Букінгемському палаці.
Тим не менше, залишається невідомо, що сталось зі здоров'ям 95-річної королеви. Разом з тим оточення Єлизавети стверджує, що вона залишається в хорошому настрої.
08:13: Вакцинованим українцям пояснили, чому вони не отримують ковід-сертифікат
12:49: Лікар розповів про особливий симптом коронавірусу українців
12:10: В Україні понад 70 медиків можуть посадити через підробку ковід-сертифікатів
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