Єлизавета II спростить свій робочий графік

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 09:44

За рекомендацією лікарів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що королева Великої Британії Єлизавета II щонайменше два тижні працюватиме в полегшеному режимі. Це їй порекомендували лікарі. Відповідну заяву випустили у Букінгемському палаці.

Тим не менше, залишається невідомо, що сталось зі здоров'ям 95-річної королеви. Разом з тим оточення Єлизавети стверджує, що вона залишається в хорошому настрої.