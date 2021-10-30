До червоної зони увійшли 15 українських областей

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 09:13

До списку додали 7 областей.

Новину передає «Преса України».

З 30 жовтня у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях запровадили червону карантинну зону. Варто зазначити, що АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини працюють без обмежень.

Список областей, які входять в червону карантинну зону, виглядає наступним чином: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

В помаранчевій зоні залишилися Волинська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, Полтавська та Вінницька області.