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В Україні понад 26 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 08:43
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В Україні понад 26 тисяч нових ковідних хворих

Та понад пів тисячі летальних випадків. 

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 29 жовтня в Україні виявили 26 198 нових випадків зараження коронавірусом. З них 1643 дитини та 379 лікарів.

541 пацієнт помер, 9449 одужали. 

У Дніпропетровській області найбільше нових хворих - 2280, також лідером за кількістю нових випадків захворювання є Одеська область - 1973 та Львівська область – 1880.

 

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