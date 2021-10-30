В Україні понад 26 тисяч нових ковідних хворих

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Та понад пів тисячі летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, 29 жовтня в Україні виявили 26 198 нових випадків зараження коронавірусом. З них 1643 дитини та 379 лікарів.
541 пацієнт помер, 9449 одужали.
У Дніпропетровській області найбільше нових хворих - 2280, також лідером за кількістю нових випадків захворювання є Одеська область - 1973 та Львівська область – 1880.
08:13: Вакцинованим українцям пояснили, чому вони не отримують ковід-сертифікат
12:49: Лікар розповів про особливий симптом коронавірусу українців
12:10: В Україні понад 70 медиків можуть посадити через підробку ковід-сертифікатів
13:44: ДТП у Харкові: Батьки винуватця пригоди також можуть сісти за грати
13:14: МОЗ назвало документ, який отримуватимуть вакциновані від ковіду діти
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