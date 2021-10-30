В Україні понад 26 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 08:43

Та понад пів тисячі летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 29 жовтня в Україні виявили 26 198 нових випадків зараження коронавірусом. З них 1643 дитини та 379 лікарів.

541 пацієнт помер, 9449 одужали.

У Дніпропетровській області найбільше нових хворих - 2280, також лідером за кількістю нових випадків захворювання є Одеська область - 1973 та Львівська область – 1880.