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Вакцинованим українцям пояснили, чому вони не отримують ковід-сертифікат

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 08:13
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Вакцинованим українцям пояснили, чому вони не отримують ковід-сертифікат

Половина вакцинованих заявила про проблеми у системі. 

Новину передає «Преса України».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 4 млн українців успішно згенерували ковід-сертифікати та додаток «Дія». Ще приблизно стільки ж стикнулися з труднощами. За словами міністра, є проблема з номерами партій вакцин, відсутністю коректної інформації про вакцинацію. 

«Лікарі неймовірно перевантажені роботою, і ми намагаємось автоматизувати для них процеси», - заявив міністр.

За його словами, скоро у додатку з'явиться електронний підпис.

 

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