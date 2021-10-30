Вакцинованим українцям пояснили, чому вони не отримують ковід-сертифікат

Аня Мартинюк 30 жовтня 2021, 08:13

Половина вакцинованих заявила про проблеми у системі.

Новину передає «Преса України».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 4 млн українців успішно згенерували ковід-сертифікати та додаток «Дія». Ще приблизно стільки ж стикнулися з труднощами. За словами міністра, є проблема з номерами партій вакцин, відсутністю коректної інформації про вакцинацію.

«Лікарі неймовірно перевантажені роботою, і ми намагаємось автоматизувати для них процеси», - заявив міністр.

За його словами, скоро у додатку з'явиться електронний підпис.