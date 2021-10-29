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Лікар розповів про особливий симптом коронавірусу українців

Аня Мартинюк 29 жовтня 2021, 12:49
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Лікар розповів про особливий симптом коронавірусу українців

 Нюх і смак пацієнти уже не втрачають. 

Новину передає «Преса України».

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. Богомольця Сергій Дубров заявив, що українці з коронавірусом почали скаржитися на нудоту, настільки сильну, що їм важко їсти і пити. Він наголосив, що нюх та смак почали пропадати рідше.

У разі виникнення симптому нудоти Сергій Дубров радить вживати велику кількість рідини.

За його словами, кашель, підвищення температури, біль у м'язах, утруднене дихання і втома – незмінні симптоми коронавірусу.

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