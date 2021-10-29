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Нюх і смак пацієнти уже не втрачають.
Новину передає «Преса України».
Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. Богомольця Сергій Дубров заявив, що українці з коронавірусом почали скаржитися на нудоту, настільки сильну, що їм важко їсти і пити. Він наголосив, що нюх та смак почали пропадати рідше.
У разі виникнення симптому нудоти Сергій Дубров радить вживати велику кількість рідини.
За його словами, кашель, підвищення температури, біль у м'язах, утруднене дихання і втома – незмінні симптоми коронавірусу.
12:49: Лікар розповів про особливий симптом коронавірусу українців
12:10: В Україні понад 70 медиків можуть посадити через підробку ковід-сертифікатів
13:44: ДТП у Харкові: Батьки винуватця пригоди також можуть сісти за грати
13:14: МОЗ назвало документ, який отримуватимуть вакциновані від ковіду діти
12:45: На ринку у Маріуполі невакцинованим заборонили ходити до туалету
12:16: МОЗ прибрало з Дорожньої карти вакцинації слово «добровільна»
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