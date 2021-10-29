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Але ж українці не хочуть вакцинуватися сумнівними препаратами, за які ніхто не несе відповідальність.
Новину передає «Преса України».
Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що в країні відкрило 870 кримінальних проваджень щодо фальшивих ковід-сертифікатів. Він наголосив, що понвд 70 медпрацівників можуть сісти до в'язниці через підробку таких документів.
Клименко додав, що 92% справ стосуються підробки документів. Решта - шахрайства, несанкціоноване втручання в електронні та комп'ютерні мережі та службові підробки.
Також серед відкритих виробництв є справи про терагентства, які пропонували тури з підробленими сертифікатами вакцинації.
12:49: Лікар розповів про особливий симптом коронавірусу українців
12:10: В Україні понад 70 медиків можуть посадити через підробку ковід-сертифікатів
13:44: ДТП у Харкові: Батьки винуватця пригоди також можуть сісти за грати
13:14: МОЗ назвало документ, який отримуватимуть вакциновані від ковіду діти
12:45: На ринку у Маріуполі невакцинованим заборонили ходити до туалету
12:16: МОЗ прибрало з Дорожньої карти вакцинації слово «добровільна»
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