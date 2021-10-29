В Україні понад 70 медиків можуть посадити через підробку ковід-сертифікатів

Аня Мартинюк 29 жовтня 2021, 12:10

Але ж українці не хочуть вакцинуватися сумнівними препаратами, за які ніхто не несе відповідальність.

Новину передає «Преса України».

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що в країні відкрило 870 кримінальних проваджень щодо фальшивих ковід-сертифікатів. Він наголосив, що понвд 70 медпрацівників можуть сісти до в'язниці через підробку таких документів.

Клименко додав, що 92% справ стосуються підробки документів. Решта - шахрайства, несанкціоноване втручання в електронні та комп'ютерні мережі та службові підробки.

Також серед відкритих виробництв є справи про терагентства, які пропонували тури з підробленими сертифікатами вакцинації.