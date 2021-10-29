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У Дніпрі стартує ковід-вакцинація дітей

Аня Мартинюк 29 жовтня 2021, 11:37
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У Дніпрі стартує ковід-вакцинація дітей

Щеплюватимуть у навчальних закладах.

Новину передає «Преса України».

У Дніпропетровській області готуються до старту масової вакцинації від коронавірусної інфекції. Вакцинуватимуть дітей віком від 12 років прямо у навчальних закладах. Про це йдеться у листі Департаменту освіти та науки до керівників технікумів та коледжів.

Департамент посилається на наказ МОЗ від 13 жовтня 2021 року №2234 про набуття чинності рішень оперативного штабу МОЗ України щодо реагування на ситуацію, пов'язану з поширенням інфекційних хвороб, яких можна запобігти шляхом вакцинації.

Зазначається також, що особливу увагу в питаннях вакцинації вимагають претенденти на освіту з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на державному забезпеченні.

 

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