Робочий тиждень в Україні завершується теплом

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 14:13

Опадів не очікується.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 29 жовтня денна температура повітря в Україні становитиме +10+14 градусів. На Заході тепліше, до +17 градусів. Сумська, Чернігівська, Полтавська, Харківська області можуть розраховувати на +8+12 градусів.

Дощів не очікується. У Києві +12+14 градусів. Вихідні в Україні будуть сухими, теплими, але можливий рвучкий вітер.