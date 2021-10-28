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Робочий тиждень в Україні завершується теплом

Аня Мартинюк 28 жовтня 2021, 14:13
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Робочий тиждень в Україні завершується теплом

Опадів не очікується.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 29 жовтня денна температура повітря в Україні становитиме +10+14 градусів. На Заході тепліше, до +17 градусів. Сумська, Чернігівська, Полтавська, Харківська області можуть розраховувати на +8+12 градусів.

Дощів не очікується. У Києві +12+14 градусів. Вихідні в Україні будуть сухими, теплими, але можливий рвучкий вітер.

  

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